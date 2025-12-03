- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
8 (61.53%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (38.46%)
En iyi işlem:
16.79 EUR
En kötü işlem:
-9.52 EUR
Brüt kâr:
49.05 EUR (347 pips)
Brüt zarar:
-28.09 EUR (129 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (29.43 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
29.43 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
57.24%
Maks. mevduat yükü:
126.97%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
10 (76.92%)
Satış işlemleri:
3 (23.08%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
1.61 EUR
Ortalama kâr:
6.13 EUR
Ortalama zarar:
-5.62 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-13.72 EUR (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.37 EUR
Maksimum:
15.34 EUR (28.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.24% (14.78 EUR)
Varlığa göre:
17.88% (9.59 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|218
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.21 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.67 × 6
|
OANDA-Live-1
|5.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|7.04 × 24
|
Exness-MT5Real15
|8.75 × 12
|
FXGT-Live
|8.83 × 6
|
FBS-Real
|19.25 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 5000 USD
47%
0
0
USD
USD
65
EUR
EUR
1
0%
13
61%
57%
1.74
1.61
EUR
EUR
27%
1:500