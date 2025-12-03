SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LATVIA XAU USD
ruslans godenkovs

LATVIA XAU USD

ruslans godenkovs
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 6%
Tickmill-Live04
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
En iyi işlem:
2.94 USD
En kötü işlem:
-0.04 USD
Brüt kâr:
6.07 USD (624 pips)
Brüt zarar:
-0.04 USD (2 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (6.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.07 USD (3)
Sharpe oranı:
1.10
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
8.09%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
150.75
Alış işlemleri:
1 (25.00%)
Satış işlemleri:
3 (75.00%)
Kâr faktörü:
151.75
Beklenen getiri:
1.51 USD
Ortalama kâr:
2.02 USD
Ortalama zarar:
-0.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.04 USD (1)
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
0.04 USD (0.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.57% (0.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3
AUDUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6
AUDUSD 0
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 624
AUDUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.94 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.41 × 90
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 28
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.63 × 16
Tickmill-Live
0.94 × 564
ICMarkets-Live12
1.15 × 734
Tickmill-Live02
1.17 × 877
ATCBrokers-Live 1
1.33 × 3
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
CDGGlobal-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.56 × 18
ICMarkets-Live22
1.75 × 16
ICMarketsSC-Live15
1.80 × 218
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3421
AxioryAsia-02Live
2.00 × 1
35 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.03 04:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.03 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 04:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol