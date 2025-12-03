- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.65 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
4.19 USD (493 pips)
Brüt zarar:
-0.28 USD
Maksimum ardışık kazanç:
4 (4.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.19 USD (4)
Sharpe oranı:
2.95
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.26%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
32.58
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
14.96
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
1.05 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
0.12 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.10% (1.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|1
|EURCAD
|1
|EURCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|1
|EURCAD
|2
|EURCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|99
|EURCAD
|235
|EURCHF
|72
|GBPUSD
|87
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.65 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 433
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.31 × 26
|
FusionMarkets-Live
|0.39 × 181
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|0.47 × 104
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 464
|
ICMarketsSC-MT5
|0.55 × 2177
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 125
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
100%
4
100%
100%
14.96
1.05
USD
USD
0%
1:500