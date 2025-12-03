- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (66.67%)
En iyi işlem:
14.82 USD
En kötü işlem:
-10.50 USD
Brüt kâr:
19.70 USD (589 pips)
Brüt zarar:
-58.88 USD (1 327 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (4.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.82 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.90
Alış işlemleri:
7 (77.78%)
Satış işlemleri:
2 (22.22%)
Kâr faktörü:
0.33
Beklenen getiri:
-4.35 USD
Ortalama kâr:
6.57 USD
Ortalama zarar:
-9.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-37.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.83 USD (4)
Aylık büyüme:
-3.89%
Algo alım-satım:
11%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.18 USD
Maksimum:
43.61 USD (4.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.33% (43.47 USD)
Varlığa göre:
1.31% (12.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|2
|GBPCAD
|2
|EURUSD
|2
|EURCHF
|1
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|5
|GBPCAD
|5
|EURUSD
|-20
|EURCHF
|-10
|CADJPY
|-9
|NZDCAD
|-10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|5
|GBPCAD
|341
|EURUSD
|-506
|EURCHF
|-126
|CADJPY
|-268
|NZDCAD
|-184
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.82 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +4.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.08 × 179
|
Exness-MT5Real7
|1.34 × 641
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
XMGlobal-MT5 4
|5.49 × 35
|
Exness-MT5Real8
|5.50 × 2
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
RoboForex-ECN
|6.28 × 107
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
XMGlobal-MT5 13
|18.00 × 2
📊📊📊 Signal: BattleShip 1K (MT5 - real)
1. My signal info:
- Target profit: 5-10% / month
- Drawdown: 20%
- Leverage: 1:500
- Trades per week: 10
- Trading many pairs (pls check in “Statistics”)
2. Risk management:
- Risk per trade (RPT): 1% / trade
- Ex: balance $1k -> RPT: $10 / trade
3. Copy signal setting:
If you want to get same profit as mine, pls make sure your setting in MT5:
- Use no more than % of deposit: 95%
- Stop if equity is less than: 0
- Deviation/Slippage: 2
4. My signals link:
- Signal 1 - BattleShip 1K: this signal
5. Telegram channel: https://t.me/davidtrader_signal
6. Personal contact:
- Telegram: https://t.me/davidphan (David Phan)
- Email: david@davidtrader.com
7. Link affiliate Exness: https://one.exness-track.com/a/zepl8ft9pc
8. Some instructions:
- How To set up your subscription -> https://www.youtube.com/watch?v=r99S48RiKeA
- How to subscribe signal -> https://www.mql5.com/en/articles/523
- How to install vps -> https://www.mql5.com/en/articles/994
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
961
USD
USD
1
11%
9
33%
100%
0.33
-4.35
USD
USD
4%
1:500