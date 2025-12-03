SinyallerBölümler
Hieu Phan Trong

BattleShip

Hieu Phan Trong
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (66.67%)
En iyi işlem:
14.82 USD
En kötü işlem:
-10.50 USD
Brüt kâr:
19.70 USD (589 pips)
Brüt zarar:
-58.88 USD (1 327 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (4.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.82 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.90
Alış işlemleri:
7 (77.78%)
Satış işlemleri:
2 (22.22%)
Kâr faktörü:
0.33
Beklenen getiri:
-4.35 USD
Ortalama kâr:
6.57 USD
Ortalama zarar:
-9.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-37.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.83 USD (4)
Aylık büyüme:
-3.89%
Algo alım-satım:
11%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.18 USD
Maksimum:
43.61 USD (4.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.33% (43.47 USD)
Varlığa göre:
1.31% (12.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 2
GBPCAD 2
EURUSD 2
EURCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 5
GBPCAD 5
EURUSD -20
EURCHF -10
CADJPY -9
NZDCAD -10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 5
GBPCAD 341
EURUSD -506
EURCHF -126
CADJPY -268
NZDCAD -184
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.82 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +4.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.08 × 179
Exness-MT5Real7
1.34 × 641
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
XMGlobal-MT5 4
5.49 × 35
Exness-MT5Real8
5.50 × 2
Exness-MT5Real
5.68 × 339
RoboForex-ECN
6.28 × 107
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
VTMarkets-Live
15.67 × 3
XMGlobal-MT5 13
18.00 × 2
📊📊📊 Signal: BattleShip 1K (MT5 - real)

1. My signal info:
- Target profit: 5-10% / month
- Drawdown: 20%
- Leverage: 1:500
- Trades per week: 10
- Trading many pairs (pls check in “Statistics”)

2. Risk management: 
- Risk per trade (RPT): 1% / trade
- Ex: balance $1k -> RPT: $10 / trade

3. Copy signal setting:
If you want to get same profit as mine, pls make sure your setting in MT5:
- Use no more than % of deposit: 95%
- Stop if equity is less than: 0
- Deviation/Slippage: 2

4. My signals link:
- Signal 1 -  BattleShip 1K: this signal

5. Telegram channel: https://t.me/davidtrader_signal

6. Personal contact:
- Telegram: https://t.me/davidphan (David Phan)
- Email: david@davidtrader.com

7. Link affiliate Exness: https://one.exness-track.com/a/zepl8ft9pc

8. Some instructions:
- How To set up your subscription -> https://www.youtube.com/watch?v=r99S48RiKeA
- How to subscribe signal -> https://www.mql5.com/en/articles/523
- How to install vps -> https://www.mql5.com/en/articles/994
İnceleme yok
2025.12.05 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 12:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.04 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.04 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 01:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.03 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BattleShip
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
961
USD
1
11%
9
33%
100%
0.33
-4.35
USD
4%
1:500
