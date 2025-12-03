- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-40.74 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-139.66 USD (8 795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-1.04
Alım-satım etkinliği:
24.76%
Maks. mevduat yükü:
7.79%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
5 (62.50%)
Satış işlemleri:
3 (37.50%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-17.46 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-17.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-139.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-139.66 USD (8)
Aylık büyüme:
-16.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
139.66 USD
Maksimum:
139.66 USD (16.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.43% (139.66 USD)
Varlığa göre:
4.86% (39.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-117
|EURUSD
|-5
|USDCHF
|-6
|AUDUSD
|-4
|GBPUSD
|-5
|EURCAD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-7.8K
|EURUSD
|-212
|USDCHF
|-231
|AUDUSD
|-209
|GBPUSD
|-215
|EURCAD
|-173
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -139.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 7
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
