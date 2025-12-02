- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
73 (82.95%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (17.05%)
En iyi işlem:
300.25 USD
En kötü işlem:
-1 504.91 USD
Brüt kâr:
4 821.15 USD (3 152 pips)
Brüt zarar:
-4 504.97 USD (1 939 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (637.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
693.52 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
41 (46.59%)
Satış işlemleri:
47 (53.41%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
3.59 USD
Ortalama kâr:
66.04 USD
Ortalama zarar:
-300.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 760.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 760.24 USD (2)
Aylık büyüme:
0.32%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
979.61 USD
Maksimum:
2 487.81 USD (2.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.23% (231.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WS30
|64
|EURUSD
|21
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|NZDCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WS30
|-106
|EURUSD
|508
|AUDCAD
|40
|AUDNZD
|61
|NZDCAD
|-186
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WS30
|508
|EURUSD
|684
|AUDCAD
|84
|AUDNZD
|127
|NZDCAD
|-190
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +300.25 USD
En kötü işlem: -1 505 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +637.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 760.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
Darwinex-Live
|0.23 × 3248
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 326
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.44 × 16
|
VantageFXInternational-Live
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|2.86 × 195
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.75 × 8
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|4.00 × 1
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
RoboForex-Pro
|5.55 × 126
|
XMGlobal-MT5 4
|5.69 × 663
|
FBS-Real
|5.80 × 15
|
BCS5-Real
|6.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
2
94%
88
82%
100%
1.07
3.59
USD
USD
0%
1:200