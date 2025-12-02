SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TrandAndReverse
Wang Ai Xi

TrandAndReverse

Wang Ai Xi
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
73 (82.95%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (17.05%)
En iyi işlem:
300.25 USD
En kötü işlem:
-1 504.91 USD
Brüt kâr:
4 821.15 USD (3 152 pips)
Brüt zarar:
-4 504.97 USD (1 939 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (637.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
693.52 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
41 (46.59%)
Satış işlemleri:
47 (53.41%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
3.59 USD
Ortalama kâr:
66.04 USD
Ortalama zarar:
-300.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 760.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 760.24 USD (2)
Aylık büyüme:
0.32%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
979.61 USD
Maksimum:
2 487.81 USD (2.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.23% (231.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WS30 64
EURUSD 21
AUDCAD 1
AUDNZD 1
NZDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WS30 -106
EURUSD 508
AUDCAD 40
AUDNZD 61
NZDCAD -186
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WS30 508
EURUSD 684
AUDCAD 84
AUDNZD 127
NZDCAD -190
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +300.25 USD
En kötü işlem: -1 505 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +637.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 760.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
Darwinex-Live
0.23 × 3248
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
1.44 × 16
VantageFXInternational-Live
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
2.86 × 195
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.75 × 8
FPMarkets-Live
4.00 × 2
TickmillUK-Live
4.00 × 1
Binary.com-Server
4.33 × 3
RoboForex-Pro
5.55 × 126
XMGlobal-MT5 4
5.69 × 663
FBS-Real
5.80 × 15
BCS5-Real
6.50 × 2
4 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.02 23:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
