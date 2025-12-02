SinyallerBölümler
Abdulkadir Yusuf Ali

Alphawizz

Abdulkadir Yusuf Ali
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
918
Kârla kapanan işlemler:
749 (81.59%)
Zararla kapanan işlemler:
169 (18.41%)
En iyi işlem:
904.42 USD
En kötü işlem:
-391.40 USD
Brüt kâr:
13 974.43 USD (78 308 pips)
Brüt zarar:
-7 470.21 USD (56 751 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
77 (701.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 265.36 USD (30)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.58%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
153
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
2.69
Alış işlemleri:
515 (56.10%)
Satış işlemleri:
403 (43.90%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
7.09 USD
Ortalama kâr:
18.66 USD
Ortalama zarar:
-44.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-1 926.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 926.40 USD (17)
Aylık büyüme:
4.34%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
351.41 USD
Maksimum:
2 420.08 USD (2.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.25% (2 420.08 USD)
Varlığa göre:
0.05% (58.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 277
EURAUD 76
GBPJPY 52
GBPUSD 43
AUDCAD 40
AUDCHF 38
AUDUSD 36
AUDNZD 33
GBPAUD 33
GBPCAD 32
USDJPY 29
EURJPY 27
GBPNZD 27
GBPCHF 23
EURNZD 21
USDCAD 19
USDCHF 15
AUDJPY 14
CHFJPY 14
CADJPY 13
NZDCAD 9
EURCAD 9
NZDJPY 9
EURGBP 7
NZDCHF 7
CADCHF 6
EURCHF 5
NZDUSD 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.5K
EURAUD 509
GBPJPY 272
GBPUSD 721
AUDCAD 272
AUDCHF 364
AUDUSD 251
AUDNZD 215
GBPAUD 252
GBPCAD 48
USDJPY 1K
EURJPY 144
GBPNZD 819
GBPCHF -306
EURNZD 101
USDCAD 181
USDCHF 86
AUDJPY 42
CHFJPY 5
CADJPY 2
NZDCAD 48
EURCAD 33
NZDJPY 26
EURGBP 30
NZDCHF 71
CADCHF -66
EURCHF -120
NZDUSD -38
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5K
EURAUD 4.6K
GBPJPY 3.7K
GBPUSD 354
AUDCAD 2.5K
AUDCHF 2.3K
AUDUSD 816
AUDNZD 1.5K
GBPAUD 2.9K
GBPCAD 1.2K
USDJPY 3.5K
EURJPY -4.7K
GBPNZD -3.1K
GBPCHF -1.5K
EURNZD 2K
USDCAD 568
USDCHF 485
AUDJPY 734
CHFJPY -416
CADJPY 124
NZDCAD 64
EURCAD -347
NZDJPY 455
EURGBP 193
NZDCHF 570
CADCHF -331
EURCHF -683
NZDUSD -318
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +904.42 USD
En kötü işlem: -391 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +701.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 926.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.12.02 23:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
