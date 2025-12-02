- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|64
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|63K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
MAHAMERU999 is a disciplined trading signal focused on consistency, controlled risk, and long-term growth.
We prioritize low drawdown, stable performance, and clear risk management on every trade.
✔ Suitable for small & large accounts
✔ No martingale, no grid, no over-leveraging
✔ Trades based on Market Structure, Liquidity, and Trend Confirmation
✔ Risk per trade is strictly controlled for account safety
Our goal is simple: steady gains without unnecessary risk.
Join and follow the journey toward consistent profitability.
