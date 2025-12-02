SinyallerBölümler
Daily
Evgenii Stolberov

Daily

Evgenii Stolberov
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
5 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (28.57%)
En iyi işlem:
41.01 USD
En kötü işlem:
-37.24 USD
Brüt kâr:
104.59 USD (35 428 pips)
Brüt zarar:
-51.01 USD (13 429 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (42.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.04 USD (3)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
775 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
7 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
7.65 USD
Ortalama kâr:
20.92 USD
Ortalama zarar:
-25.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-37.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.24 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
37.38 USD (3.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 7
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.01 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +42.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
İnceleme yok
