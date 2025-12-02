SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / REBUILD HOUSE
Mohammad Nouval Ahmi

REBUILD HOUSE

Mohammad Nouval Ahmi
0 inceleme
108 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
60 (64.51%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (35.48%)
En iyi işlem:
34 341.46 USD
En kötü işlem:
-14 822.53 USD
Brüt kâr:
76 743.84 USD (12 968 pips)
Brüt zarar:
-32 732.30 USD (13 354 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (21 265.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34 341.46 USD (1)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
2.96
Alış işlemleri:
65 (69.89%)
Satış işlemleri:
28 (30.11%)
Kâr faktörü:
2.34
Beklenen getiri:
473.24 USD
Ortalama kâr:
1 279.06 USD
Ortalama zarar:
-991.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-8 685.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14 822.53 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
54%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.36 USD
Maksimum:
14 844.81 USD (25.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 30
XAUUSD 16
GBPUSD 6
EURUSD 6
EURJPY 5
USDJPY 5
XAGUSD 4
CADJPY 4
US100 3
GBPCAD 2
USDCHF 2
AUDCAD 2
GBPCHF 1
NZDCAD 1
AUDNZD 1
AUDUSD 1
GBPAUD 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
US500 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived 40K
XAUUSD 223
GBPUSD 1K
EURUSD 1.2K
EURJPY -57
USDJPY -22
XAGUSD 1.3K
CADJPY 460
US100 -6
GBPCAD 60
USDCHF 152
AUDCAD 14
GBPCHF -31
NZDCAD 4
AUDNZD -3
AUDUSD -1
GBPAUD -306
NZDJPY 22
AUDJPY 7
US500 -98
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
XAUUSD 1.2K
GBPUSD 2K
EURUSD 1.4K
EURJPY -1.1K
USDJPY -687
XAGUSD 259
CADJPY 1.8K
US100 -1.7K
GBPCAD 1.2K
USDCHF 123
AUDCAD 129
GBPCHF -551
NZDCAD 100
AUDNZD -134
AUDUSD -1
GBPAUD -801
NZDJPY 34
AUDJPY 21
US500 -3.6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34 341.46 USD
En kötü işlem: -14 823 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21 265.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 685.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 3
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 2
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 6
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 5
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Exness-Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
FBS-Real-13
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 23
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 6
ICTrading-Live29
0.00 × 3
Axi-US05-Live
0.08 × 25
Hankotrade-Live
0.14 × 7
STARTRADERINTL-Live2
0.16 × 70
Coinexx-Demo
0.20 × 5
save your money
İnceleme yok
2025.12.02 19:30
Trading operations on the account were performed for only 40 days. This comprises 5.33% of days out of the 751 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 19:30
80% of trades performed within 21 days. This comprises 2.8% of days out of the 751 days of the signal's entire lifetime.
