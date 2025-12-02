SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Conta USD
Eros Irie Kalil Rocha

Conta USD

Eros Irie Kalil Rocha
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ValutradesSeychelles-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
En iyi işlem:
73.92 USD
En kötü işlem:
-62.31 USD
Brüt kâr:
73.92 USD (68 pips)
Brüt zarar:
-143.10 USD (729 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (73.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.92 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
1 (25.00%)
Satış işlemleri:
3 (75.00%)
Kâr faktörü:
0.52
Beklenen getiri:
-17.30 USD
Ortalama kâr:
73.92 USD
Ortalama zarar:
-47.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-133.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.11 USD (3)
Aylık büyüme:
-6.89%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
143.10 USD
Maksimum:
143.10 USD (14.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2
GBPUSD 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -71
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -702
GBPUSD 41
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.92 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +73.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -133.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValutradesSeychelles-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.02 19:30
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.02 19:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 19:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol