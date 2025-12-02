- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
En iyi işlem:
73.92 USD
En kötü işlem:
-62.31 USD
Brüt kâr:
73.92 USD (68 pips)
Brüt zarar:
-143.10 USD (729 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (73.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.92 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
1 (25.00%)
Satış işlemleri:
3 (75.00%)
Kâr faktörü:
0.52
Beklenen getiri:
-17.30 USD
Ortalama kâr:
73.92 USD
Ortalama zarar:
-47.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-133.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.11 USD (3)
Aylık büyüme:
-6.89%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
143.10 USD
Maksimum:
143.10 USD (14.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|GBPUSD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-71
|GBPUSD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-702
|GBPUSD
|41
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +73.92 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +73.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -133.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValutradesSeychelles-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok