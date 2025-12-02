- Büyüme
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
En iyi işlem:
0.26 USD
En kötü işlem:
-14.12 USD
Brüt kâr:
0.26 USD (2 595 pips)
Brüt zarar:
-29.98 USD (81 072 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.26 USD (1)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
231.45%
En son işlem:
51 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
4 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.01
Beklenen getiri:
-7.43 USD
Ortalama kâr:
0.26 USD
Ortalama zarar:
-9.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-29.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.98 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.98 USD
Maksimum:
29.98 USD (99.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.93% (29.98 USD)
Varlığa göre:
68.20% (20.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-30
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-78K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Real-time AI Intelligence Expert Advisor for BTCUSD
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-99%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
1
0%
4
25%
100%
0.00
-7.43
USD
USD
100%
1:500