- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
5 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
En iyi işlem:
57.68 USD
En kötü işlem:
-18.57 USD
Brüt kâr:
161.20 USD (28 779 pips)
Brüt zarar:
-45.31 USD (8 005 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (159.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
159.30 USD (4)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
13.21%
Maks. mevduat yükü:
74.96%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
2.71
Alış işlemleri:
6 (66.67%)
Satış işlemleri:
3 (33.33%)
Kâr faktörü:
3.56
Beklenen getiri:
12.88 USD
Ortalama kâr:
32.24 USD
Ortalama zarar:
-11.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-40.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.03 USD (4)
Aylık büyüme:
15.08%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.10 USD
Maksimum:
42.78 USD (3.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.89% (42.23 USD)
Varlığa göre:
15.82% (10.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +57.68 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +159.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real35" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Xauusd scalper
İnceleme yok