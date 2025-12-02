- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
17 (89.47%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (10.53%)
En iyi işlem:
29.15 USD
En kötü işlem:
-11.70 USD
Brüt kâr:
61.15 USD (2 182 pips)
Brüt zarar:
-19.11 USD (831 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (20.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.15 USD (7)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
20.22%
Maks. mevduat yükü:
5.95%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
2.20
Alış işlemleri:
11 (57.89%)
Satış işlemleri:
8 (42.11%)
Kâr faktörü:
3.20
Beklenen getiri:
2.21 USD
Ortalama kâr:
3.60 USD
Ortalama zarar:
-9.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-19.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.11 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19.11 USD (1.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.27% (19.11 USD)
Varlığa göre:
5.82% (87.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|42
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.15 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +20.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
100%
19
89%
20%
3.19
2.21
USD
USD
6%
1:500