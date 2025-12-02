- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
0.93 USD
En kötü işlem:
-0.17 USD
Brüt kâr:
0.93 USD (96 pips)
Brüt zarar:
-0.38 USD (14 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.93 USD (1)
Sharpe oranı:
0.69
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.65%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
2.12
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.45
Beklenen getiri:
0.28 USD
Ortalama kâr:
0.93 USD
Ortalama zarar:
-0.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.17 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.69%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.26 USD
Maksimum:
0.26 USD (0.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.69% (-0.70 USD)
Varlığa göre:
0.26% (3.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|0
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-14
|XAUUSD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.93 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.52 × 27
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.61 × 515
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.05 × 169
İnceleme yok
