- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.02 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
4.04 USD (402 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (4.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.04 USD (3)
Sharpe oranı:
1.42
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.46%
En son işlem:
40 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (33.33%)
Satış işlemleri:
2 (66.67%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.35 USD
Ortalama kâr:
1.35 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.16% (26.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2
|USDCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|4
|USDCHF
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|402
|USDCHF
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.02 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 2
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live11
|0.26 × 151
|
SmartFxProPtyLtd-LiveUS
|0.27 × 37
For My Salary 2,200$
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
627
USD
USD
1
66%
3
100%
100%
n/a
1.35
USD
USD
4%
1:500