İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
24 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (27.27%)
En iyi işlem:
290.08 USD
En kötü işlem:
-49.80 USD
Brüt kâr:
705.96 USD (7 874 pips)
Brüt zarar:
-175.08 USD (4 375 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (480.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
480.80 USD (9)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.98%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
10.66
Alış işlemleri:
17 (51.52%)
Satış işlemleri:
16 (48.48%)
Kâr faktörü:
4.03
Beklenen getiri:
16.09 USD
Ortalama kâr:
29.42 USD
Ortalama zarar:
-19.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-19.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.80 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.28 USD
Maksimum:
49.80 USD (0.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.19% (38.16 USD)
Varlığa göre:
4.22% (843.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|531
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CPTMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|2.08 × 12
|
ICTrading-Live29
|3.00 × 1
|
xChief-Demo
|4.64 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|5.29 × 7
|
TitanFX-06
|6.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|8.00 × 1
|
Darwinex-Live
|8.00 × 3
|
CPTMarkets-Intl
|8.67 × 12
|
Pepperstone-Edge12
|9.50 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|14.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|14.36 × 14
|
Exness-Real33
|15.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|15.20 × 35
|
Capital.com-Real
|19.00 × 1
|
Ava-Real 4
|19.25 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|21.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live
|23.50 × 4
|
Axi-US09-Live
|24.68 × 88
|
ICMarketsSC-Live16
|28.64 × 75
|
FusionMarkets-Live
|29.01 × 328
黄金策略 VX:394384420
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 150 USD
3%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
1
0%
33
72%
100%
4.03
16.09
USD
USD
4%
1:500