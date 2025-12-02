- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
24 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (11.11%)
En iyi işlem:
121.00 USD
En kötü işlem:
-149.80 USD
Brüt kâr:
839.55 USD (31 401 pips)
Brüt zarar:
-359.80 USD (21 489 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (379.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
379.12 USD (9)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
72.87%
Maks. mevduat yükü:
158.25%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
3.20
Alış işlemleri:
6 (22.22%)
Satış işlemleri:
21 (77.78%)
Kâr faktörü:
2.33
Beklenen getiri:
17.77 USD
Ortalama kâr:
34.98 USD
Ortalama zarar:
-119.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-149.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-149.80 USD (1)
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
149.80 USD (2.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.00% (149.80 USD)
Varlığa göre:
72.66% (3 161.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|450
|GBPUSD
|11
|USDCHF
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9.8K
|GBPUSD
|36
|USDCHF
|48
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +121.00 USD
En kötü işlem: -150 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +379.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -149.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
mForex-REAL
|0.00 × 4
|
360Capital-Real
|0.00 × 2
|
AM-Live2
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 9
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 9
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
With many years of professional trading experience, I specialize in developing and executing disciplined strategies across gold and major forex markets. My approach is built on strict risk management, consistent execution, and data-driven decision-making. In addition to discretionary market expertise, I leverage advanced algorithmic trading (EA) systems to enhance efficiency, remove emotional bias, and capture high-probability opportunities around the clock. My trading framework emphasizes capital preservation, controlled exposure, and stable long-term growth. By combining professional market insight with robust automated systems, I aim to deliver a strategy that is transparent, reliable, and optimized for consistent performance in both trending and volatile market conditions.
İnceleme yok
