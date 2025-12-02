- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
577
Kârla kapanan işlemler:
337 (58.40%)
Zararla kapanan işlemler:
240 (41.59%)
En iyi işlem:
201.80 USD
En kötü işlem:
-139.60 USD
Brüt kâr:
6 879.03 USD (43 714 pips)
Brüt zarar:
-8 147.63 USD (47 297 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (248.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
280.32 USD (7)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
268 (46.45%)
Satış işlemleri:
309 (53.55%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-2.20 USD
Ortalama kâr:
20.41 USD
Ortalama zarar:
-33.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-70.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-245.50 USD (4)
Aylık büyüme:
-30.60%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 707.00 USD
Maksimum:
1 707.00 USD (853.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|575
|DOGEUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.pro
|-1.3K
|DOGEUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.pro
|-3.4K
|DOGEUSD
|-113
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +201.80 USD
En kötü işlem: -140 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +248.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WeTrade-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
这是一个EA策略。可以重仓的高胜率EA
İnceleme yok