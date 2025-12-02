- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
65 (97.01%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (2.99%)
En iyi işlem:
1.60 USD
En kötü işlem:
-25.90 USD
Brüt kâr:
42.99 USD (5 375 pips)
Brüt zarar:
-51.80 USD (5 144 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (32.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.00 USD (46)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
97.63%
Maks. mevduat yükü:
5.28%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
-0.17
Alış işlemleri:
35 (52.24%)
Satış işlemleri:
32 (47.76%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-0.13 USD
Ortalama kâr:
0.66 USD
Ortalama zarar:
-25.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-51.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.80 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.81 USD
Maksimum:
51.80 USD (5.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.81% (51.80 USD)
Varlığa göre:
7.91% (68.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-9
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|231
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.60 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 46
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +32.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
872
USD
USD
1
100%
67
97%
98%
0.82
-0.13
USD
USD
8%
1:500