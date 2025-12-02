- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
9 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
184.20 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
467.03 USD (178 162 pips)
Brüt zarar:
-0.46 USD
Maksimum ardışık kazanç:
9 (467.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
467.03 USD (9)
Sharpe oranı:
0.94
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.87%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3332.64
Alış işlemleri:
3 (33.33%)
Satış işlemleri:
6 (66.67%)
Kâr faktörü:
1015.28
Beklenen getiri:
51.89 USD
Ortalama kâr:
51.89 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
5.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
0.14 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.14 USD)
Varlığa göre:
2.65% (238.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|3
|USTEC
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|145
|BTCUSD
|256
|USTEC
|66
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.2K
|BTCUSD
|164K
|USTEC
|7.2K
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +184.20 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +467.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.88 × 6151
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
Recommended trading:
- Min. capital: 5000 $
- Leverage: 1/100
- VPS
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
5%
0
0
USD
USD
9K
USD
USD
1
100%
9
100%
100%
1015.28
51.89
USD
USD
3%
1:100