İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
17 (85.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (15.00%)
En iyi işlem:
1.44 USD
En kötü işlem:
-1.12 USD
Brüt kâr:
10.87 USD (1 520 pips)
Brüt zarar:
-1.39 USD (193 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (7.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.03 USD (13)
Sharpe oranı:
0.95
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
8.46
Alış işlemleri:
11 (55.00%)
Satış işlemleri:
9 (45.00%)
Kâr faktörü:
7.82
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
0.64 USD
Ortalama zarar:
-0.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.12 USD (1)
Aylık büyüme:
8.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.12 USD (0.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.55% (1.12 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.44 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSA-Live Server 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
I am a professional forex trader.
