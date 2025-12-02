- Büyüme
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
7.15 USD
En kötü işlem:
-2.40 USD
Brüt kâr:
7.15 USD (222 pips)
Brüt zarar:
-2.40 USD (48 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (7.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.15 USD (1)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
80.54%
Maks. mevduat yükü:
28.36%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.98
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.98
Beklenen getiri:
2.38 USD
Ortalama kâr:
7.15 USD
Ortalama zarar:
-2.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.40 USD (1)
Aylık büyüme:
4.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.40 USD (2.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.24% (2.40 USD)
Varlığa göre:
4.43% (4.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|1
|EURUSDm
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPYm
|7
|EURUSDm
|-2
|

|

|

|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPYm
|222
|EURUSDm
|-48
|

|

|

- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.15 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Eleven years ago, I began my journey in trading. In the first four years, I experienced significant losses repeatedly in forex trading. However, I persevered and continued to trade. Today, I can confidently say that I trade like a professional. This social trading account has three main objectives: first, it was created for individuals who are interested in trading but lack the time to do it themselves. Second, it serves those who have no prior experience in trading. Lastly, it is for those who seek to earn money to meet their needs.
I treat $100 as if it were $1000. I initiate a single trade with both a stop-loss and a take-profit. Daily, I typically engage in one or two trades, with my stop-loss set between 1% and 3% and my take-profit ranging from 3% to 5% each day. I avoid making irrational and high-risk trades in an attempt to recover losses caused by the market. I maintain a calm and energized demeanor every day while trading.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
1
0%
2
50%
81%
2.97
2.38
USD
USD
4%
1:200