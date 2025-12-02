- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
6.70 USD
En kötü işlem:
-0.33 USD
Brüt kâr:
17.06 USD (1 238 pips)
Brüt zarar:
-0.33 USD (26 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (17.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.06 USD (7)
Sharpe oranı:
0.95
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
24.85%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
50.70
Alış işlemleri:
7 (87.50%)
Satış işlemleri:
1 (12.50%)
Kâr faktörü:
51.70
Beklenen getiri:
2.09 USD
Ortalama kâr:
2.44 USD
Ortalama zarar:
-0.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.33 USD (1)
Aylık büyüme:
11.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.33 USD
Maksimum:
0.33 USD (0.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
-0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
9.79% (15.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD
|3
|EURCHF
|2
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD
|9
|EURCHF
|0
|NZDCAD
|4
|NZDUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD
|526
|EURCHF
|0
|NZDCAD
|540
|NZDUSD
|146
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.70 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +17.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 12
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 16
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.05 × 63
|
XMGlobal-Real 21
|0.17 × 6
|
XMGlobal-Real 9
|0.30 × 10
|
XMGlobal-Real 18
|0.41 × 64
|
XMGlobal-Real 8
|5.64 × 11
I am a professional forex trader.
İnceleme yok
