İşlemler:
294
Kârla kapanan işlemler:
234 (79.59%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (20.41%)
En iyi işlem:
11.00 USD
En kötü işlem:
-33.73 USD
Brüt kâr:
378.15 USD (415 453 pips)
Brüt zarar:
-373.62 USD (31 131 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (94.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.29 USD (45)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.09%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
143 (48.64%)
Satış işlemleri:
151 (51.36%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
1.62 USD
Ortalama zarar:
-6.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-149.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-149.01 USD (10)
Aylık büyüme:
0.46%
Yıllık tahmin:
5.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.57 USD
Maksimum:
150.49 USD (61.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.26% (99.14 USD)
Varlığa göre:
0.32% (0.78 USD)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Strategi mengikuti arus trend , Time frame 15m, H1 dan D1 , Indikator : BB , AO , Fractal
