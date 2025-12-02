SinyallerBölümler
Andy Widjaja

Salt And Light

Andy Widjaja
0 inceleme
Güvenilirlik
58 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -71%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
294
Kârla kapanan işlemler:
234 (79.59%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (20.41%)
En iyi işlem:
11.00 USD
En kötü işlem:
-33.73 USD
Brüt kâr:
378.15 USD (415 453 pips)
Brüt zarar:
-373.62 USD (31 131 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (94.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.29 USD (45)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.09%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
143 (48.64%)
Satış işlemleri:
151 (51.36%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
1.62 USD
Ortalama zarar:
-6.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-149.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-149.01 USD (10)
Aylık büyüme:
0.46%
Yıllık tahmin:
5.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.57 USD
Maksimum:
150.49 USD (61.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.26% (99.14 USD)
Varlığa göre:
0.32% (0.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 288
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 62
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.00 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 45
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +94.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -149.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Strategi mengikuti arus trend , Time frame 15m, H1 dan D1 , Indikator : BB , AO , Fractal
İnceleme yok
2025.12.02 07:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 06:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
