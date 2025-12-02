- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
2 (40.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (60.00%)
En iyi işlem:
1.72 USD
En kötü işlem:
-87.00 USD
Brüt kâr:
3.42 USD (171 pips)
Brüt zarar:
-141.48 USD (807 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (3.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.42 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.80
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
56 dakika
Düzelme faktörü:
-0.98
Alış işlemleri:
3 (60.00%)
Satış işlemleri:
2 (40.00%)
Kâr faktörü:
0.02
Beklenen getiri:
-27.61 USD
Ortalama kâr:
1.71 USD
Ortalama zarar:
-47.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-141.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-141.48 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
141.48 USD
Maksimum:
141.48 USD (14.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.15% (141.48 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|AUDUSD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-8
|AUDUSD
|-43
|EURUSD
|-87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-204
|AUDUSD
|-143
|EURUSD
|-289
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.72 USD
En kötü işlem: -87 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -141.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok