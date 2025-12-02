- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.22 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
15.91 USD (1 495 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (15.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.91 USD (8)
Sharpe oranı:
1.53
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.52%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (12.50%)
Satış işlemleri:
7 (87.50%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.99 USD
Ortalama kâr:
1.99 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.18%
Algo alım-satım:
12%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.73% (13.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4
|XAUUSD
|3
|AUDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|10
|XAUUSD
|3
|AUDCAD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1K
|XAUUSD
|356
|AUDCAD
|132
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.22 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +15.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 10
|
KTM-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
SENSUS-Live
|0.00 × 2
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
Meksa-Meksa
|0.00 × 1
|
TopFXSC-Live Server
|0.10 × 10
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
JustForex-Live
|0.15 × 59
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
Exness-Real3
|0.24 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|0.24 × 1008
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
0%
0
0
USD
USD
756
USD
USD
2
12%
8
100%
100%
n/a
1.99
USD
USD
2%
1:500