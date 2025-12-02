SinyallerBölümler
Ihar Kisialevich

DALINO

Ihar Kisialevich
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 24%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
203
Kârla kapanan işlemler:
144 (70.93%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (29.06%)
En iyi işlem:
7.60 USD
En kötü işlem:
-6.30 USD
Brüt kâr:
310.66 USD (31 266 pips)
Brüt zarar:
-137.46 USD (12 673 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (41.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.08 USD (16)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
56.69%
Maks. mevduat yükü:
4.76%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
203
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
3.99
Alış işlemleri:
97 (47.78%)
Satış işlemleri:
106 (52.22%)
Kâr faktörü:
2.26
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
2.16 USD
Ortalama zarar:
-2.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-43.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.46 USD (13)
Aylık büyüme:
23.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.68 USD
Maksimum:
43.46 USD (5.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.25% (43.46 USD)
Varlığa göre:
0.70% (6.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 186
USDJPY 15
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 162
USDJPY 10
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 18K
USDJPY 152
EURUSD 127
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.60 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +41.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UniverseWheel-Live
0.00 × 12
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 7
NPBFX-Real-2
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 6
Meksa-Meksa
0.00 × 1
SENSUS-Live
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 5
FTT-Live
0.00 × 2
TopFXSC-Live Server
0.10 × 10
ECMarketsGlobalLLC-Live
0.12 × 17
JustForex-Live
0.13 × 68
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
Exness-Real3
0.24 × 17
Pepperstone-Demo01
0.26 × 1192
IronFXBM-Real4
0.26 × 142
LQD1-Live01
0.26 × 19
Axiory-Live
0.31 × 29
İnceleme yok
2025.12.02 04:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DALINO
24%
0
0
USD
901
USD
1
0%
203
70%
57%
2.26
0.85
USD
5%
1:500
Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır.

