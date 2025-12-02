- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
203
Kârla kapanan işlemler:
144 (70.93%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (29.06%)
En iyi işlem:
7.60 USD
En kötü işlem:
-6.30 USD
Brüt kâr:
310.66 USD (31 266 pips)
Brüt zarar:
-137.46 USD (12 673 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (41.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.08 USD (16)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
56.69%
Maks. mevduat yükü:
4.76%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
203
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
3.99
Alış işlemleri:
97 (47.78%)
Satış işlemleri:
106 (52.22%)
Kâr faktörü:
2.26
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
2.16 USD
Ortalama zarar:
-2.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-43.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.46 USD (13)
Aylık büyüme:
23.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.68 USD
Maksimum:
43.46 USD (5.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.25% (43.46 USD)
Varlığa göre:
0.70% (6.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|186
|USDJPY
|15
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|162
|USDJPY
|10
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|18K
|USDJPY
|152
|EURUSD
|127
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.60 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +41.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 12
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
NPBFX-Real-2
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
Meksa-Meksa
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 5
|
FTT-Live
|0.00 × 2
|
TopFXSC-Live Server
|0.10 × 10
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
JustForex-Live
|0.13 × 68
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
Exness-Real3
|0.24 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|0.26 × 1192
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 142
|
LQD1-Live01
|0.26 × 19
|
Axiory-Live
|0.31 × 29
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
24%
0
0
USD
USD
901
USD
USD
1
0%
203
70%
57%
2.26
0.85
USD
USD
5%
1:500