Maulidan Reski

MaulidTrader

Maulidan Reski
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
107 (56.61%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (43.39%)
En iyi işlem:
18.44 USD
En kötü işlem:
-15.62 USD
Brüt kâr:
144.52 USD (14 748 pips)
Brüt zarar:
-183.71 USD (18 804 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (3.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.61 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
86 (45.50%)
Satış işlemleri:
103 (54.50%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.21 USD
Ortalama kâr:
1.35 USD
Ortalama zarar:
-2.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-60.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.86 USD (9)
Aylık büyüme:
-99.94%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
58.97 USD
Maksimum:
76.02 USD (160.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 98
XAUUSD 45
USDJPY 13
EURUSD 13
GBPJPY 12
USDCHF 3
GBPAUD 2
EURCHF 1
AUDJPY 1
EURAUD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1
XAUUSD -32
USDJPY -3
EURUSD -2
GBPJPY 2
USDCHF 0
GBPAUD -4
EURCHF -1
AUDJPY -2
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 168
XAUUSD -3.2K
USDJPY -420
EURUSD -191
GBPJPY 285
USDCHF -22
GBPAUD -550
EURCHF -58
AUDJPY -227
EURAUD 131
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.44 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +3.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
İnceleme yok
