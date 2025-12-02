- Büyüme
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
107 (56.61%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (43.39%)
En iyi işlem:
18.44 USD
En kötü işlem:
-15.62 USD
Brüt kâr:
144.52 USD (14 748 pips)
Brüt zarar:
-183.71 USD (18 804 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (3.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.61 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
86 (45.50%)
Satış işlemleri:
103 (54.50%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.21 USD
Ortalama kâr:
1.35 USD
Ortalama zarar:
-2.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-60.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.86 USD (9)
Aylık büyüme:
-99.94%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
58.97 USD
Maksimum:
76.02 USD (160.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|98
|XAUUSD
|45
|USDJPY
|13
|EURUSD
|13
|GBPJPY
|12
|USDCHF
|3
|GBPAUD
|2
|EURCHF
|1
|AUDJPY
|1
|EURAUD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|1
|XAUUSD
|-32
|USDJPY
|-3
|EURUSD
|-2
|GBPJPY
|2
|USDCHF
|0
|GBPAUD
|-4
|EURCHF
|-1
|AUDJPY
|-2
|EURAUD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|168
|XAUUSD
|-3.2K
|USDJPY
|-420
|EURUSD
|-191
|GBPJPY
|285
|USDCHF
|-22
|GBPAUD
|-550
|EURCHF
|-58
|AUDJPY
|-227
|EURAUD
|131
En iyi işlem: +18.44 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +3.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
