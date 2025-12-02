- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
En iyi işlem:
16.54 USD
En kötü işlem:
-3.10 USD
Brüt kâr:
22.22 USD (2 252 pips)
Brüt zarar:
-3.53 USD (298 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (21.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.88 USD (2)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
58.47%
Maks. mevduat yükü:
15.40%
En son işlem:
44 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
5.63
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
4 (100.00%)
Kâr faktörü:
6.29
Beklenen getiri:
4.67 USD
Ortalama kâr:
7.41 USD
Ortalama zarar:
-3.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.10 USD (1)
Aylık büyüme:
1.37%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.08 USD
Maksimum:
3.32 USD (0.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.24% (3.21 USD)
Varlığa göre:
0.17% (2.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.54 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.84 × 694
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 40 USD
1%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
75%
4
75%
58%
6.29
4.67
USD
USD
0%
1:200