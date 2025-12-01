SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Lets Reach The Top together
Azulae Melo De Araujo Junior

Lets Reach The Top together

Azulae Melo De Araujo Junior
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
227
Kârla kapanan işlemler:
131 (57.70%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (42.29%)
En iyi işlem:
185.67 USD
En kötü işlem:
-229.26 USD
Brüt kâr:
1 726.85 USD (67 653 704 pips)
Brüt zarar:
-2 272.02 USD (1 595 413 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (69.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
275.46 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
16.33%
Maks. mevduat yükü:
2.48%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.68
Alış işlemleri:
140 (61.67%)
Satış işlemleri:
87 (38.33%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-2.40 USD
Ortalama kâr:
13.18 USD
Ortalama zarar:
-23.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-127.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-323.88 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
545.17 USD
Maksimum:
806.62 USD (277.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.53% (12.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 164
BTCUSD# 40
BRENTCash 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# -153
BTCUSD# -152
BRENTCash 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# -14K
BTCUSD# -506K
BRENTCash -3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +185.67 USD
En kötü işlem: -229 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +69.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -127.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.01 21:58
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 9.84% of days out of the 193 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Lets Reach The Top together
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
363
USD
28
10%
227
57%
16%
0.76
-2.40
USD
4%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.