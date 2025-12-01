- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
15 (65.21%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (34.78%)
En iyi işlem:
8.27 USD
En kötü işlem:
-3.65 USD
Brüt kâr:
54.03 USD (5 400 pips)
Brüt zarar:
-22.49 USD (2 219 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (20.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.23 USD (6)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
2.71
Alış işlemleri:
11 (47.83%)
Satış işlemleri:
12 (52.17%)
Kâr faktörü:
2.40
Beklenen getiri:
1.37 USD
Ortalama kâr:
3.60 USD
Ortalama zarar:
-2.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-11.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.55 USD (5)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
11.65 USD (4.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDu
|32
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDu
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.27 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +20.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok