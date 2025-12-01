SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / RedAlfa
Ildar Rizvanov

RedAlfa

Ildar Rizvanov
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
AlfaForexRU-Real
1:40
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
28.08 RUB
En kötü işlem:
0.00 RUB
Brüt kâr:
28.08 RUB (63 pips)
Brüt zarar:
0.00 RUB
Maksimum ardışık kazanç:
1 (28.08 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
28.08 RUB (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
28.08 RUB
Ortalama kâr:
28.08 RUB
Ortalama zarar:
0.00 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 RUB (0)
Aylık büyüme:
0.94%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 RUB
Maksimum:
0.00 RUB (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd 0
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.08 RUB
En kötü işlem: -0 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +28.08 RUB
Maksimum ardışık zarar: -0.00 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Стабильная долгосрочная торговля валюты металлы
İnceleme yok
2025.12.01 17:36
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.01 17:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 17:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol