- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
28.08 RUB
En kötü işlem:
0.00 RUB
Brüt kâr:
28.08 RUB (63 pips)
Brüt zarar:
0.00 RUB
Maksimum ardışık kazanç:
1 (28.08 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
28.08 RUB (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
28.08 RUB
Ortalama kâr:
28.08 RUB
Ortalama zarar:
0.00 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 RUB (0)
Aylık büyüme:
0.94%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 RUB
Maksimum:
0.00 RUB (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDrfd
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDrfd
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.08 RUB
En kötü işlem: -0 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +28.08 RUB
Maksimum ardışık zarar: -0.00 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Стабильная долгосрочная торговля валюты металлы
