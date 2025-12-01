- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
7 (38.88%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (61.11%)
En iyi işlem:
77.00 USD
En kötü işlem:
-11.55 USD
Brüt kâr:
137.09 USD (1 767 pips)
Brüt zarar:
-66.04 USD (128 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (111.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
111.59 USD (3)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
1.29
Alış işlemleri:
15 (83.33%)
Satış işlemleri:
3 (16.67%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
3.95 USD
Ortalama kâr:
19.58 USD
Ortalama zarar:
-6.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-41.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.40 USD (8)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.08 USD
Maksimum:
55.23 USD (5.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +77.00 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +111.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5 Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
