İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-2.56 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-2.56 USD (195 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
37.98%
Maks. mevduat yükü:
63.83%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-2.56 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-2.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.56 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.56 USD
Maksimum:
2.56 USD (26.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.12% (-0.00 USD)
Varlığa göre:
26.73% (2.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-195
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.74 × 61
|
ICMarkets-Live12
|1.61 × 18
|
Pepperstone-Edge05
|1.71 × 28
|
ICMarketsSC-Live31
|2.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|2.45 × 31
|
Tickmill-Live
|2.67 × 6
|
ICMarkets-Live08
|2.85 × 13
|
ICMarkets-Live17
|3.04 × 46
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|3.25 × 4
|
BlueberryMarkets-Real
|3.40 × 5
|
ICMarkets-Live11
|4.00 × 13
|
Tickmill-Live02
|4.44 × 16
|
ForexTimeFXTM-ECN
|4.60 × 5
|
AxiTrader-US05-Live
|4.75 × 4
|
VantageFX-Live 1
|5.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|5.33 × 15
|
Darwinex-Live
|5.80 × 10
|
RoboForex-Pro-2
|6.40 × 5
|
FXGiants-Real4
|7.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|9.00 × 1
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 10
|
Ava-Real 1
|12.00 × 1
|
VantageFX-Live 4
|13.57 × 7
