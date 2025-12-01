SinyallerBölümler
Shu Jun Zhao

Be Brave and Keep Holding

Shu Jun Zhao
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
22 (81.48%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (18.52%)
En iyi işlem:
22.70 USD
En kötü işlem:
-35.70 USD
Brüt kâr:
137.75 USD (3 159 pips)
Brüt zarar:
-125.55 USD (2 151 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (66.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.84 USD (13)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
154.26%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
18 (66.67%)
Satış işlemleri:
9 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
6.26 USD
Ortalama zarar:
-25.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-74.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.70 USD (3)
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41.96 USD
Maksimum:
108.80 USD (52.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.90% (108.80 USD)
Varlığa göre:
95.41% (159.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SILVER_ 19
GOLD_ 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SILVER_ -25
GOLD_ 37
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SILVER_ -767
GOLD_ 1.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.70 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +66.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -74.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

希望可以做到50万美金。
İnceleme yok
2025.12.01 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 15:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.01 15:36
A large drawdown may occur on the account again
