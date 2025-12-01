SinyallerBölümler
Revano Azka Akhmad

AFSID Global Investment Pro

Revano Azka Akhmad
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 299 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 247%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 562
Kârla kapanan işlemler:
4 643 (70.75%)
Zararla kapanan işlemler:
1 919 (29.24%)
En iyi işlem:
1 128.12 USD
En kötü işlem:
-191.95 USD
Brüt kâr:
30 861.78 USD (1 001 753 pips)
Brüt zarar:
-16 067.06 USD (1 005 252 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (28.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 826.37 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.17%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1196
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
11.62
Alış işlemleri:
3 003 (45.76%)
Satış işlemleri:
3 559 (54.24%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
2.25 USD
Ortalama kâr:
6.65 USD
Ortalama zarar:
-8.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 273.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 273.60 USD (11)
Aylık büyüme:
53.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 273.60 USD (15.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.23% (1 273.60 USD)
Varlığa göre:
1.06% (208.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4195
GBPJPY 905
EURJPY 565
USDJPY 532
GBPUSD 365
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 13K
GBPJPY 550
EURJPY 285
USDJPY 324
GBPUSD 305
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -24K
GBPJPY 2.6K
EURJPY 10K
USDJPY 4.1K
GBPUSD 3.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 128.12 USD
En kötü işlem: -192 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +28.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 273.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
VantageInternational-Live 12
1.00 × 1
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.19 × 1305
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
AFSID Pro Global Investment | www.afs-id.com
AFSID Pro Global Investment is a premium Expert Advisor built on MetaTrader 4 (MT4), designed for multi‑asset trading with strict risk management and global diversification. The EA combines advanced algorithmic strategies with adaptive entry/exit logic to deliver consistent performance across major markets.
•     Platform: MetaTrader 4 (MT4)
•     Pairs Traded: XAUUSD, GBPJPY, USDJPY, EURJPY
•     Minimum Deposit: 6,000 USD
•     Strategy: Multi‑timeframe analysis with volatility‑based risk control
•     Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
•     Monitoring: Full transparency via Myfxbook
Goal: Provide a scalable, professional, and transparent automated trading solution for investors seeking global exposure with disciplined risk management.
İnceleme yok
2025.12.01 15:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 15:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AFSID Global Investment Pro
Ayda 299 USD
247%
0
0
USD
20K
USD
6
100%
6 562
70%
100%
1.92
2.25
USD
15%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.