- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
75 (79.78%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (20.21%)
En iyi işlem:
27.54 USD
En kötü işlem:
-18.24 USD
Brüt kâr:
386.11 USD (439 901 pips)
Brüt zarar:
-140.35 USD (575 067 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (70.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
150.93 USD (10)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.31%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
122
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
2.15
Alış işlemleri:
31 (32.98%)
Satış işlemleri:
63 (67.02%)
Kâr faktörü:
2.75
Beklenen getiri:
2.61 USD
Ortalama kâr:
5.15 USD
Ortalama zarar:
-7.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-114.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.21 USD (8)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
114.21 USD (2.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.19% (114.21 USD)
Varlığa göre:
6.80% (351.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|BTCUSD
|37
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|288
|BTCUSD
|-42
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|17K
|BTCUSD
|-153K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.54 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +70.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.49 × 440
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
1
100%
94
79%
100%
2.75
2.61
USD
USD
7%
1:500