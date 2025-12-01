- Büyüme
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
10 (38.46%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (61.54%)
En iyi işlem:
7.07 EUR
En kötü işlem:
-23.81 EUR
Brüt kâr:
23.11 EUR (2 678 pips)
Brüt zarar:
-88.54 EUR (9 540 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (3.47 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
7.07 EUR (1)
Sharpe oranı:
-0.38
Alım-satım etkinliği:
66.88%
Maks. mevduat yükü:
74.74%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.88
Alış işlemleri:
22 (84.62%)
Satış işlemleri:
4 (15.38%)
Kâr faktörü:
0.26
Beklenen getiri:
-2.52 EUR
Ortalama kâr:
2.31 EUR
Ortalama zarar:
-5.53 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-45.70 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-45.70 EUR (5)
Aylık büyüme:
-21.25%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
65.43 EUR
Maksimum:
74.42 EUR (23.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.48% (74.42 EUR)
Varlığa göre:
1.60% (3.98 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|-75
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|-6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Welcome to my premium trading signal!This signal is powered by an advanced, highly refined market-structure engine designed to trade with precision, discipline, and clear market direction. No random entries, no gambling — only professional, rule-based execution.The system uses a proven combination of:Strict entries only at confirmed market reactionsDynamic stop-loss protection with intelligent trailingSmart trend and momentum filters, ensuring trades only occur when the market truly shows directionConsistent risk management for long-term stabilityClean, transparent execution — no overtradingThere is no martingale, no grid, no reckless risk-stacking.Every trade is based on real market movement, using structure, trend clarity, and refined swing-logic.📌 System Objective:To achieve stable, controlled profit phases by reacting to genuine market conditions and well-defined structural trends.📌 Benefits for subscribers:Clear trend detectionStrong exit logic for profit protectionReliable filtering against sideways marketsFewer but higher-quality tradesWorks well on lower & mid timeframesFully automated position protectionIf you want a signal that is clean, logical, and built for long-term performance, this is the one.Join now and benefit from a disciplined, structured trading methodology backed by real market behaviour.
