SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Black Sunrise
Ralan Hancharou

Black Sunrise

Ralan Hancharou
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Tickmill-Live04
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
1.87 USD
En kötü işlem:
-0.26 USD
Brüt kâr:
1.87 USD (19 pips)
Brüt zarar:
-0.26 USD (7 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (1.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.87 USD (1)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
41.16%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
6.19
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
7.19
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
1.87 USD
Ortalama zarar:
-0.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.26 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.26 USD (0.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.13% (0.26 USD)
Varlığa göre:
2.09% (4.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY 1
GBPJPY 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY 2
GBPJPY 0
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY 19
GBPJPY 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.87 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live17
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
CDGGlobal-Live
0.00 × 11
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.05 × 42
ICMarkets-Live22
0.07 × 27
ICMarkets-Live03
0.08 × 12
Tickmill-Live
0.16 × 32
ICMarkets-Live19
0.18 × 22
RoboForex-Prime
0.20 × 15
ICMarkets-Live05
0.22 × 23
Tickmill-Live08
0.25 × 8
Tickmill-Live02
0.26 × 47
ICMarkets-Live07
0.29 × 211
ICMarkets-Live14
0.31 × 16
ICMarketsSC-Live23
0.38 × 8
ICMarkets-Live12
0.41 × 177
ICMarketsSC-Live06
0.50 × 2
Tickmill-Live05
0.67 × 3
ForexChief-DirectFX
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
20 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.01 10:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.01 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 10:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol