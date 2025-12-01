- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
1.87 USD
En kötü işlem:
-0.26 USD
Brüt kâr:
1.87 USD (19 pips)
Brüt zarar:
-0.26 USD (7 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (1.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.87 USD (1)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
41.16%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
6.19
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
7.19
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
1.87 USD
Ortalama zarar:
-0.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.26 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.26 USD (0.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.13% (0.26 USD)
Varlığa göre:
2.09% (4.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CHFJPY
|19
|GBPJPY
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.87 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
CDGGlobal-Live
|0.00 × 11
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.05 × 42
|
ICMarkets-Live22
|0.07 × 27
|
ICMarkets-Live03
|0.08 × 12
|
Tickmill-Live
|0.16 × 32
|
ICMarkets-Live19
|0.18 × 22
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 15
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 23
|
Tickmill-Live08
|0.25 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.26 × 47
|
ICMarkets-Live07
|0.29 × 211
|
ICMarkets-Live14
|0.31 × 16
|
ICMarketsSC-Live23
|0.38 × 8
|
ICMarkets-Live12
|0.41 × 177
|
ICMarketsSC-Live06
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.67 × 3
|
ForexChief-DirectFX
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
İnceleme yok