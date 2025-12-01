- Büyüme
İşlemler:
140
Kârla kapanan işlemler:
80 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (42.86%)
En iyi işlem:
10.89 USD
En kötü işlem:
-7.81 USD
Brüt kâr:
47.86 USD (4 174 pips)
Brüt zarar:
-57.72 USD (6 397 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (2.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.89 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
24.90%
Maks. mevduat yükü:
66.24%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
140
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
77 (55.00%)
Satış işlemleri:
63 (45.00%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-0.07 USD
Ortalama kâr:
0.60 USD
Ortalama zarar:
-0.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.35 USD (2)
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.38 USD
Maksimum:
14.63 USD (14.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.31% (14.63 USD)
Varlığa göre:
36.54% (36.16 USD)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
🔥 Liquid Gold Pro D – Expert Advisor para XAUUSD (Scalping Institucional Anti-Impulso)
