İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 EUR
En kötü işlem:
-0.71 EUR
Brüt kâr:
0.00 EUR
Brüt zarar:
-1.47 EUR (123 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 EUR (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
77.78%
Maks. mevduat yükü:
183.31%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-1.47 EUR
Ortalama kâr:
0.00 EUR
Ortalama zarar:
-1.47 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.71 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.71 EUR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.47 EUR
Maksimum:
1.47 EUR (2.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.21% (-0.00 EUR)
Varlığa göre:
38.97% (25.38 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|-2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|-123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 EUR
En kötü işlem: -1 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.71 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.21 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.67 × 6
|
OANDA-Live-1
|5.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|7.04 × 24
|
Exness-MT5Real15
|8.75 × 12
|
FXGT-Live
|8.83 × 6
|
FBS-Real
|19.25 × 4
