SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FX777
Jan Spirer

FX777

Jan Spirer
0 inceleme
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 EUR
En kötü işlem:
-0.71 EUR
Brüt kâr:
0.00 EUR
Brüt zarar:
-1.47 EUR (123 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 EUR (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
77.78%
Maks. mevduat yükü:
183.31%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-1.47 EUR
Ortalama kâr:
0.00 EUR
Ortalama zarar:
-1.47 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.71 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.71 EUR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.47 EUR
Maksimum:
1.47 EUR (2.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.21% (-0.00 EUR)
Varlığa göre:
38.97% (25.38 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY -2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY -123
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 EUR
En kötü işlem: -1 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.71 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.21 × 24
ICMarketsSC-MT5-2
1.67 × 6
OANDA-Live-1
5.00 × 6
RoboForex-Pro
7.04 × 24
Exness-MT5Real15
8.75 × 12
FXGT-Live
8.83 × 6
FBS-Real
19.25 × 4
İnceleme yok
2025.12.01 06:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 06:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 06:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
