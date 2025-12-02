- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
5 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
En iyi işlem:
6.98 USD
En kötü işlem:
-23.02 USD
Brüt kâr:
27.32 USD (355 pips)
Brüt zarar:
-85.30 USD (835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (12.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.15 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.48
Alım-satım etkinliği:
10.33%
Maks. mevduat yükü:
8.76%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
0.32
Beklenen getiri:
-6.44 USD
Ortalama kâr:
5.46 USD
Ortalama zarar:
-21.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-40.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.94 USD (2)
Aylık büyüme:
-11.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.98 USD
Maksimum:
69.91 USD (13.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.66% (69.91 USD)
Varlığa göre:
3.85% (19.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|USDJPY
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-72
|USDJPY
|14
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-700
|USDJPY
|220
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.98 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +12.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2838
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 329
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|1.50 × 2
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
MetaScalper MT5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-12%
0
0
USD
USD
442
USD
USD
1
100%
9
55%
10%
0.32
-6.44
USD
USD
14%
1:300