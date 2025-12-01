- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
En iyi işlem:
33.75 USD
En kötü işlem:
-30.60 USD
Brüt kâr:
84.26 USD (1 723 pips)
Brüt zarar:
-53.92 USD (1 740 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (63.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.30 USD (3)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
6 (60.00%)
Satış işlemleri:
4 (40.00%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
3.03 USD
Ortalama kâr:
16.85 USD
Ortalama zarar:
-10.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-45.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.80 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.96 USD
Maksimum:
45.80 USD (72.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|9
|NQ100.R
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|32
|NQ100.R
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|733
|NQ100.R
|-750
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.75 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +63.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -45.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok