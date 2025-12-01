SinyallerBölümler
Felipe Fernandes Azevedo

Felipe Fernandes

Felipe Fernandes Azevedo
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -8%
XMGlobal-MT5 14
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
17 (70.83%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (29.17%)
En iyi işlem:
35.60 USD
En kötü işlem:
-87.00 USD
Brüt kâr:
326.80 USD (1 737 pips)
Brüt zarar:
-426.40 USD (2 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (152.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
152.20 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
6.08%
Maks. mevduat yükü:
15.80%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
12 (50.00%)
Satış işlemleri:
12 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-4.15 USD
Ortalama kâr:
19.22 USD
Ortalama zarar:
-60.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-96.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-96.60 USD (3)
Aylık büyüme:
-8.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
110.80 USD
Maksimum:
263.00 USD (18.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.89% (263.00 USD)
Varlığa göre:
5.97% (67.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD -100
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD -423
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.60 USD
En kötü işlem: -87 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +152.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -96.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Opero exclusivamente o GOLD (XAUUSD) , focando em uma estratégia simples, disciplinada e totalmente manual.
Minhas operações são realizadas com lotes de 0,10 a 0,20 , sem qualquer tipo de martingale, multiplicação de lotes ou técnicas de alto risco.

🎯 Estratégia de Operação

  • Ativo: XAUUSD (OURO)

  • Tipo de operação: 100% manual

  • Lotes de: 0,100,20

  • Meta de lucro aproximado: 100 pips

  • Stop loss aproximado: 400 pips

  • Sem martingale, sem grade, sem aumento progressivo de lotes

Minha abordagem prioritária gestão de risco estável , consistência operacional e transparência total . Cada sinal reflete análise cuidadosa, disciplina e controle emocional.

Ideal para investidores que buscam um estilo operacional direto, claro e sem estratégias ocultas.


İnceleme yok
2025.12.02 05:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 04:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 17:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.01 03:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 03:52
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
