|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|-100
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|-423
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Opero exclusivamente o GOLD (XAUUSD) , focando em uma estratégia simples, disciplinada e totalmente manual.
Minhas operações são realizadas com lotes de 0,10 a 0,20 , sem qualquer tipo de martingale, multiplicação de lotes ou técnicas de alto risco.
🎯 Estratégia de Operação
-
Ativo: XAUUSD (OURO)
-
Tipo de operação: 100% manual
-
Lotes de: 0,10 a 0,20
-
Meta de lucro aproximado: 100 pips
-
Stop loss aproximado: 400 pips
-
Sem martingale, sem grade, sem aumento progressivo de lotes
Minha abordagem prioritária gestão de risco estável , consistência operacional e transparência total . Cada sinal reflete análise cuidadosa, disciplina e controle emocional.
Ideal para investidores que buscam um estilo operacional direto, claro e sem estratégias ocultas.
