İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.49 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
3.09 USD (402 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (3.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.09 USD (8)
Sharpe oranı:
0.85
Alım-satım etkinliği:
46.74%
Maks. mevduat yükü:
82.63%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (12.50%)
Satış işlemleri:
7 (87.50%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
0.39 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
30.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
13.37% (1.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHFm
|2
|USDJPYm
|2
|GBPUSDm
|2
|USDCADm
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHFm
|0
|USDJPYm
|2
|GBPUSDm
|1
|USDCADm
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHFm
|37
|USDJPYm
|283
|GBPUSDm
|66
|USDCADm
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
En iyi işlem: +1.49 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +3.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
31%
0
0
USD
USD
13
USD
USD
1
0%
8
100%
47%
n/a
0.39
USD
USD
13%
1:200