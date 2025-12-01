- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
En iyi işlem:
7.69 USD
En kötü işlem:
-1.60 USD
Brüt kâr:
9.95 USD (625 pips)
Brüt zarar:
-1.60 USD (248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (9.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.95 USD (3)
Sharpe oranı:
0.60
Alım-satım etkinliği:
93.15%
Maks. mevduat yükü:
0.06%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
5.22
Alış işlemleri:
4 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
6.22
Beklenen getiri:
2.09 USD
Ortalama kâr:
3.32 USD
Ortalama zarar:
-1.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.60 USD (1)
Aylık büyüme:
0.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.60 USD
Maksimum:
1.60 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.04% (2.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|377
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.69 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +9.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 1
|
OANDA-Japan Practice
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 9
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 1
RN lock shadow ,wa : +62-857-3743-3636
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
1
100%
4
75%
93%
6.21
2.09
USD
USD
0%
1:500