SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Abdul Muiz Rosidi
Abdul Muiz Rosidi

Abdul Muiz Rosidi

Abdul Muiz Rosidi
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
192
Kârla kapanan işlemler:
83 (43.22%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (56.77%)
En iyi işlem:
159.96 USD
En kötü işlem:
-80.20 USD
Brüt kâr:
765.51 USD (76 662 pips)
Brüt zarar:
-818.93 USD (81 710 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (12.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
280.86 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.04%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
150 (78.13%)
Satış işlemleri:
42 (21.88%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.28 USD
Ortalama kâr:
9.22 USD
Ortalama zarar:
-7.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-288.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-288.85 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
165.10 USD
Maksimum:
440.33 USD (152.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 164
AUDCAD 11
USDJPY 7
EURUSD 5
NZDUSD 4
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -63
AUDCAD 3
USDJPY 4
EURUSD 1
NZDUSD 1
AUDNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -6.2K
AUDCAD 582
USDJPY 282
EURUSD 115
NZDUSD 137
AUDNZD 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +159.96 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +12.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -288.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Swing Trader
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Abdul Muiz Rosidi
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
31
USD
11
0%
192
43%
100%
0.93
-0.28
USD
0%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.