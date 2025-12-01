SinyallerBölümler
Kleyson Pinheiro

Alana

Kleyson Pinheiro
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 13%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
12 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.85 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
4.80 USD (47 931 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
12 (4.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.80 USD (12)
Sharpe oranı:
1.67
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
51 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
5 (41.67%)
Satış işlemleri:
7 (58.33%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.40 USD
Ortalama kâr:
0.40 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
13.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 48K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.85 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 16
Exness-MT5Real31
0.00 × 12
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real9
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 38
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.03 × 1161
FBS-Real
0.09 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
13.86 × 7
İnceleme yok
2025.12.01 16:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 21:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 21:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 21:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
