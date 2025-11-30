- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
15 (30.61%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (69.39%)
En iyi işlem:
120.00 USD
En kötü işlem:
-98.98 USD
Brüt kâr:
730.01 USD (59 203 pips)
Brüt zarar:
-1 228.99 USD (74 286 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (226.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
226.61 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.76
Alış işlemleri:
22 (44.90%)
Satış işlemleri:
27 (55.10%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-10.18 USD
Ortalama kâr:
48.67 USD
Ortalama zarar:
-36.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-294.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-294.53 USD (10)
Aylık büyüme:
-99.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
538.06 USD
Maksimum:
658.06 USD (106.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|-499
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|-15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +120.00 USD
En kötü işlem: -99 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +226.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -294.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
